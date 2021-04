Tutti a casa. Si chiude l'epoca delle delocalizzazioni

La nuova politica richiede una produzione industriale a chilometro zero. Ma non è sovranismo

Chi ha risciacquato i panni nel Tamigi lo chiama reshoring, un termine che evoca le amate sponde. Noi che dalle rive del Tevere abbiamo bazzicato Cinecittà, preferiamo l’espressione tutti a casa. È il complesso di Itaca direbbe un letterato infarinato di psicoanalisi; è la fine del sogno cosmopolita; è la rinascita della patria, piccola o grande che sia, gongola Ernesto Galli della Loggia; è la volontà di potenza che vince sul libero scambio, insomma si possono ricamare infinite trame. Di che si tratta? Prosaicamente reshoring indica il ritorno al proprio paese d’origine di un’attività economica spostata all’estero, quella che gli economisti definiscono delocalizzazione. Non è un fenomeno solo italiano, al contrario l’Italia non fa che seguire l’onda partita, ancora una volta, dagli Stati Uniti. Donald Trump ne ha dato una immagine provocatoria e caricaturale con la sua America First, tuttavia anche lui non faceva che cavalcare la tigre o forse sarebbe più opportuno dire che seguiva il passo del gambero perché comunque lo si voglia giudicare rappresenta un ritorno indietro e, se spinto troppo in là, diventa pericoloso per tutti, a cominciare da chi l’ha cominciato.