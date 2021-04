Viva il Golden power

Strategico, non politico. Per esempio, che metta in sicurezza i nostri chip

Nel pieno della crisi di reperibilità di microchip e semiconduttori, la prima della storia, il governo Draghi ha esercitato il Golden power per fermare l’acquisto da parte di una società cinese di un’azienda italiana che produce semiconduttori. Un bel segnale, che non ha nulla a che fare con il sovranismo, ma con il tentativo di mettere in sicurezza i pezzi di una catena di produzione delicatissima, che per troppo tempo non erano stati indicati come “strategici”.