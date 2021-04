Proteggere il lavoro

Molte testate, compresi i Tg Rai, hanno presentato la sentenza costituzionale n. 59/2021, pubblicata nei giorni scorsi, con titoli del tipo “Incostituzionale la legge Fornero sui licenziamenti”. La portata della decisione della Consulta è, in realtà, molto più modesta. Si tratta di questo: la legge n. 92/2012 prevedeva che il giudice fosse tenuto senz’altro alla reintegrazione del lavoratore nel caso in cui ravvisasse la radicale insussistenza del motivo del licenziamento di natura disciplinare; nel caso del licenziamento per motivo economico-organizzativo ritenuto manifestamente insussistente, attribuiva invece al giudice la facoltà discrezionale di disporre la reintegrazione, al posto del solo indennizzo monetario.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni