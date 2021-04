L'holding del lusso Kering investe a Trecate. Un gran segnale per l'Italia

Santi, poeti e (gran) navigatori di pacchi. Nell’anno che, causa Covid, vede la logistica ai vertici degli interessi mondiali, ma anche di noi singoli che ormai ordiniamo a casa anche i panni per la polvere e guardiamo alle proteste dei dipendenti di Amazon per gli “insostenibili ritmi di lavoro” con partecipazione molto egoistica, il gruppo Kering, cioè la holding di Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta e Pomellato annuncia in diretta mondiale l’apertura del suo più grande hub europeo in località Trecate, cioè a giusta ed equa distanza da Malpensa, Milano e Novara. Centosessantaduemila metri quadrati di area complessiva, circa ventidue campi da rugby, di cui una buona metà sono già operativi da marzo 2020; il resto dell’hub, costruito a tempo di record, entrerà in attività entro la fine del secondo semestre del 2021. Dunque, mentre la pianura padana focalizza in modo ancora più evidente la propria natura di centro di scambi e crocevia naturale di merci, diminuisce in modo sostanziale, per non dire esiziale, il peso del famoso hub del gruppo di sant’Antonino nei pressi di Lugano, i cui dipendenti, circa quattrocento di cui il 95 per cento transfrontalieri, sono rientrati in Italia. Ne resteranno poche decine, occupati in “attività specializzate”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni