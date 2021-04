Intrecci di finanza

Oggi sono previsti due eventi importanti che riguardano il mondo bancario: l’assemblea degli azionisti di Unicredit, che approverà le nomine di Andrea Orcel e Pier Carlo Padoan ai vertici dell’istituto, e la seduta del Consiglio di stato che dirà l’ultima parola sulla querelle che riguarda la trasformazione in spa della Banca Popolare di Sondrio. Si tratta di due storie molto diverse, ma hanno in comune la ricerca di una nuova strategia per continuare a stare su un mercato che non è più lo stesso rispetto a qualche anno fa. La Bce lo ha ribadito anche ieri: le banche hanno un patrimonio adeguato, ma “devono prepararsi a far fronte a scenari molto gravi” in conseguenza della pandemia. E questo ulteriore monito vuol dire una sola cosa nel linguaggio della vigilanza europea: aggregazioni.

