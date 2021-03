Carige, fermi tutti

Per i più attenti osservatori del mondo del credito cooperativo non è una sorpresa, ma il ripensamento di Cassa Centrale Banca su Carige è a tutti gli effetti un fulmine a ciel sereno in un panorama bancario in cui il salvataggio dell’istituto ligure veniva dato per assodato. Praticamente, è come se in un matrimonio la sposa o lo sposo scappassero dall’altare al momento del sì. Tanto più che il gruppo creditizio di Trento presieduto da Giorgio Fracalossi e amministrato da Mario Sartori ha investito complessivamente 163 milioni di euro in Carige, in parte per sottoscrivere obbligazioni subordinate e in parte per diventare socio (8,3 per cento) con la facoltà di assumere il controllo entro il 2021. Più di una promessa di nozze, dunque. Perché allora c’è la possibilità che faccia un passo indietro? Vestire i panni del cavaliere bianco può essere faticoso per un gruppo costituito da un’ottantina di piccole realtà locali di credito cooperativo che non sempre si sentono in sintonia con il centro decisionale che ha sede a Trento.

