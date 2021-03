La Bce spinge verso le fusioni

La scorsa settimana il vice presidente della Bce, Luis de Guindos, ha detto che bisogna dedicare più attenzione alle crisi delle banche medio piccole. Ieri il presidente del consiglio di sorveglianza della Bce, Andrea Enria, ha avvertito che alcune banche non hanno prospettive di lungo termine. Mettendo insieme due osservazioni enunciate a così breve distanza se ne deduce che all’Eurotower c’è crescente preoccupazione per la tenuta del sistema del credito europeo, anzi dei sistemi dei vari paesi perché nell’Eurozona un mercato unico dei capitali ancora non esiste (e questo è parte del problema insieme all’ondata di crediti deteriorati che la pandemia sta generando). Per Enria sarebbe importante mettere in atto la garanzia unica dei depositi, in modo che i cittadini dei vari stati Ue possano godere dello stesso livello di protezione dei risparmi, e sarebbe necessario agire tempestivamente per evitare un accumulo di Npl nelle banche, magari con una bad bank (anche se di questo ieri Enria non ha parlato, lo ha fatto in diverse altre occasioni).

