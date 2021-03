Il tavolo sull'acciaio, senza chi l'acciaio lo conosce

Esclusi i sindacati, che per il caso Ilva non incontrano i ministri da ormai un mese. Ancora nessuna comunicazione sui 400 milioni per l’ingresso di Invitalia in ArcelorMittal

"Si è svolto oggi il primo tavolo di coordinamento tra i ministeri coinvolti per definire le strategie di breve e lungo periodo della filiera dell’acciaio anche in prospettiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Presenti al Mise con il ministro Giancarlo Giorgetti anche i ministri della Transizione ecologica e per il Sud, Roberto Cingolani e Mara Carfagna, e il direttore generale del Mef, Alessandro Rivera. Al tavolo hanno partecipato anche l'amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, e quello di Invitalia, Domenico Arcuri. Ma l’ingresso dello stato nell’acciaio ancora non c’è. Nessuna comunicazione infatti sull’investimento da 400 milioni che da contratto andava fatto entro il 15 febbraio, e che secondo Giorgetti era stato fermato dalle vicende giudiziarie di cui si attente sentenza dal Consiglio di stato il 15 maggio. ArcelorMittal ha messo in mora il governo per il ritardo, minacciando di non pagare le fatture a fine mese.