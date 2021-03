Cosa vuol dire rivoluzionare la pa per le imprese. Parla Preve

“Finalmente al governo c’è un uomo con le palle, con tutto il rispetto”, Mario Preve, il patron di Riso Gallo, si rivolge a Mario Draghi senza mai citarlo, per rispetto appunto. “Il premier ha una storia che parla da sé, si è attorniato di persone competenti, può contare su una rete di rapporti che servono alla ripartenza del paese all’indomani di una grave crisi sanitaria, economica e sociale. Non è più tempo di chiacchiere”. Superato il giro di boa degli ottant’anni, Preve, sesta generazione di produttori di riso, ha consegnato ai quattro figli le redini dell’azienda, con un fatturato annuale di oltre cento milioni di euro. “Ho sempre pensato che i discendenti non debbano ereditare l’azienda per diritto acquisito – spiega Preve al Foglio – Ai miei ho chiesto di laurearsi, imparare altre lingue e farsi le ossa all’estero per qualche anno. Ognuno ha seguìto il proprio percorso e il più giovane, Eugenio, oltre ad aver assunto la presidenza di Riso Gallo, è diventato partner di un fondo di private equity inglese”.

