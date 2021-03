Saper spendere: acquisire competenze, ripensare i controlli

Durante l’ultimo decennio, malgrado l’Italia avesse bisogno dei fondi messi a disposizione dall’Unione europea, gli organi di governo nazionali e regionali non sono riusciti a migliorarne la gestione. Due documenti ufficiali, l’uno pubblicato dalla Corte dei conti dell’Ue lo scorso anno e l’altro presentato pochi giorni fa dalla Corte dei conti italiana, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, sono utili per comprendere i termini del problema e per individuare i rimedi nella prospettiva delle nuove risorse stanziate dall’Ue. Nel rapporto sulla gestione del bilancio dell’Unione nel 2019, la Corte dei conti europea ha rilevato che l’Italia ha un tasso di assorbimento, cioè di effettivo impiego delle risorse trasferite dall’Ue, di poco superiore al 30 per cento, rispetto al 32,8 per cento della Spagna, al 38 per cento dell’Olanda, al 41 della Germania e al 44,8 della Francia.

