I rider e il buon modello Uber

Collaborazione anziché conflitto, modello tedesco anziché modello italiano e cambia lo standard per i rider, non solo nella consegna a domicilio strategica in questa pandemia e destinata a diventare una componente importante del nuovo stile di vita urbana. La notizia riguarda Uber Italy che torna a operare pienamente perché il tribunale di Milano ha revocato l’amministrazione giudiziaria disposta il 29 maggio 2020 sotto l’accusa di “caporalato”. Il trattamento economico ora applicato da Uber Eats Italy per i corrieri, questa la motivazione del proscioglimento, è una “proposta di mercato che ha decisamente abbandonato ogni logica di sfruttamento” per “proporre opportunità di lavoro, colte anche da studenti, da giovani adulti o da persone sottooccupate o disoccupate, da ritenersi tutelate sul piano del rispetto dei diritti”.

