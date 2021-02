Assumere i rider per procura (di Milano)

Il settore del delivery si regolamenta in Parlamento, non con le multe

Al termine di una maxi-indagine, partita da Milano ma poi estesa su tutto il territorio nazionale, la procura del capoluogo lombardo ha inflitto multe per 733 milioni di euro nei confronti delle principali aziende di food delivery che operano in Italia (Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e Deliveroo) per violazione del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In maniera ancora più rivoluzionaria, la procura di Milano ha imposto alle aziende di assumere con un contratto di lavoro parasubordinato oltre 60 mila rider che fino a oggi erano stati inquadrati come lavoratori autonomi o occasionali, e pertanto venivano pagati a cottimo.