Nello specchio dei rider

E così i magnifici rider (“lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui tramite piattaforme digitali”, dizione della legge 128/19, che pure esiste) hanno deciso, con assemblea nazionale di “Rider x i diritti”, di indire uno sciopero per il 26 marzo, venerdì, e anzi hanno addirittura invitato “tutte/i le/i clienti delle app a non usufruire del servizio in quella data, in solidarietà alla nostra lotta”. Boycott your Friday pizza. Ma come, primo commento udito, non sono stati appena assunti in sessantamila, grazie all’inchiesta combattente della procura di Milano, e già scioperano?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni