“No. A Draghi non serve nazionalizzare le autostrade”, ci dice Vito Gamberale

“Non penso che questo governo abbia bisogno di compiere una mossa demagogica. Sembrerebbe quasi distonico. Salvo che non sia un’iniziativa autonoma di Cdp, magari in coincidenza di prossime scadenze”. Per Vito Gamberale non è ancora troppo tardi per fare un passo indietro su Autostrade, facendo saltare l’accordo con Cassa depositi e prestiti e lasciando agli azionisti libertà di scelta su come gestire l’eventuale uscita della famiglia Benetton, mai indagata. L’occasione è il cambio dell’esecutivo, che può imprimere discontinuità rispetto all’esperienza dei governi Conte, da cui Mario Draghi ha ereditato un dossier frutto di una stagione politica diversa. “Una politica inesperta – dice Gamberale – basata sulla demagogia e non sull’esperienza, specie all’inizio. Che si era data un obiettivo dettato in parte dall’emozione e in parte dall’inesperienza”. Eppure questa potrebbe essere la settimana decisiva per chiudere la questione Aspi.

