Scannapieco, Franco e Rivera. I tre (possibili) moschettieri di Draghi

Al premier servono personalità competenti e di assoluta fiducia nei ruoli chiave. Come il vicepresidente della Bei, il dg della Banca d’Italia e il dg del Tesoro

Il governo Draghi sarà tecnico, politico, tecnico-politico? Il trilemma che divide analisti e osservatori dimentica un particolare: sarà il governo del presidente, come l’ha delineato Sergio Mattarella. E’ questa la bussola per capire anche chi ne farà parte. E’ evidente che Mario Draghi voglia uomini di assoluta fiducia in alcuni dicasteri chiave, a cominciare dall’Economia. E qui spuntano tre Draghi boys di origine controllata: Dario Scannapieco, Daniele Franco e Alessandro Rivera.