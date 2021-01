La livella Covid

Da quando il Covid-19 si è improvvisamente manifestato con le sue drammatiche conseguenze sanitarie ed economiche, si è diffusa la convinzione che la pandemia abbia prodotto o produrrà un aumento della disuguaglianza nel mondo. La tesi, piuttosto intuitiva, è che il virus avrebbe ampliato il divario tra i paesi ricchi e quelli poveri, dato che questi ultimi hanno sistemi sanitari molto più fragili per curare la malattia, condizioni igienico-sanitarie più precarie che alimentano le occasioni di contagio e meno risorse per poter tamponare le conseguenze economiche. “Questa supposizione è ragionevole, ma è falsa”, scrive Angus Deaton, economista all’Università di Princeton e premio Nobel per l’economia nel 2015 per i suoi studi sulla povertà, autore di uno studio appena pubblicato su “Covid-19 e disuguaglianza globale dei redditi”.

