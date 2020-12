La patrimoniale cassata

Respinto “per carenza o inidoneità di compensazione”. Tra gli emendamenti dichiarati inammissibili alla legge di Bilancio c’è la patrimoniale proposta da Nicola Fratoianni di Leu e Matteo Orfini del Pd. In pratica, per quanto paradossale possa sembrare, la tassa è stata bocciata perché senza coperture. Accade perché la proposta – che introduce un’aliquota progressiva che va dallo 0,2 per cento a partire da 500 mila euro di ricchezza allo 0,5 per cento sopra il milione, fino al 2 per cento oltre i 50 milioni – prevede contestualmente l’abolizione dell’Imu e del bollo sui conti correnti. Dato che l’Imu fa raccogliere allo stato circa 20 miliardi e il bollo altri 5 miliardi, la proposta di Leu e Pd avrebbe dovuto produrre un gettito notevole: 18 miliardi, secondo il primo firmatario Fratoianni. Una somma di per sé non sufficiente ma che, come scrivevamo due giorni fa sul Foglio, appare comunque spropositata.

