Quale futuro per i navigator?

Roma. Tra meno di un anno scadrà il contratto dei navigator, uno dei pilastri del reddito di cittadinanza, e non si sa bene quale sarà la loro sorte. Un’idea l’ha avuta Piero Fassino del Pd: “Perché non utilizzare i navigator nell’ambito dello sforzo per garantire l’avvio delle attività scolastiche?”. Visto che le condizionalità del Rdc sono sospese a causa del Covid e considerato che i navigator hanno dimostrato “scarsa incidenza nel reperire posti di lavoro”, è il ragionamento di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.