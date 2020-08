Lezioni dal virus: serve più concorrenza contro la diseguaglianza

Qual è il ruolo della politica della concorrenza nell’Europa post-covid? Qualcuno potrebbe pensare che, in un mondo che deve fronteggiare una delle peggiori recessioni della storia recente, la concorrenza sia un lusso che non possiamo permetterci. Non credo che sia questa la risposta giusta, piuttosto la pandemia ha agito come formidabile acceleratore della storia portando a compimento tendenze che erano presenti già prima della crisi sanitaria e economica. Questo sta avvenendo anche con riguardo alla politica e al diritto della...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.