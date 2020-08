Le nuove vecchie partecipazioni statali

La vicenda Ilva spiega i tanti limiti del nuovo attivismo dello stato padrone. Da tempo si sa che la mano pubblica, attraverso Invitalia, entrerà nel capitale dell’acciaieria di Taranto. La questione andrebbe risolta entro il 30 novembre, termine ultimo entro il quale ArcelorMittal potrà liberarsi dello stabilimento pagando solo una penale di 500 milioni. I tempi sono stretti, ma il governo non si muove perché, data la delicatezza della questione, aspetta le elezioni regionali di settembre in Puglia per non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.