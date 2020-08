Ricchi da morire

“E quante morti ci vorranno prima di sapere che troppe persone sono morte?” Bob Dylan, “Blowin’ In the Wind” Sono zombi, sono morti che camminano: imprese zombi, banche zombi, posti di lavoro zombi. In risposta alla pandemia le banche centrali e i governi hanno generato una quantità di moneta come mai prima d’ora. Carta e debiti sono frutto di una grande illusione: che il denaro sia gratis e i prestiti non vengano mai rimborsati. Il risultato è una ripresa...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.