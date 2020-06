Nessun altro governo italiano, dal secondo Dopoguerra, ha avuto a disposizione così tanti fondi quanti quelli previsti per far fronte alla crisi provocata dal coronavirus. L’entità delle misure messe in campo e la facilità con la quale sono state reperite le risorse potrebbero addirittura dare l’impressione che non vi sia più alcun vincolo di bilancio, che si possa spendere senza limiti. Le risorse finanziarie non sono, tuttavia, manna caduta dal cielo. Gli interventi previsti vengono finanziati principalmente attraverso l’emissione di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.