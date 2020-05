Parisi burning

Roma. Nuova fumata nera per Mimmo Parisi. Il professore del Mississippi venuto in Italia per volere di Luigi Di Maio si è visto respingere per la terza volta dal cda di Anpal il piano industriale. Ormai accade con una frequenza mensile. Era già successo nel cda del 26 marzo, convocato per approvare (in ritardo) il piano industriale triennale 2020-2022 dell’Agenzia nazionale per le politiche attive, a cui Parisi aveva lavorato per 13 mesi. Il progetto era ritenuto debole e insufficiente...

