La ripresa nel ’21 ci sarà solo se si agisce in fretta. Parla Daveri

Milano. Come sarà la recessione che ci aspetta? Secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale, l’Italia vedrà un calo del pil nel 2020 del 9,1 per cento seguito da una crescita del 4,8 per cento il prossimo anno. Nessun paese sarà risparmiato dagli effetti del “grande lockdown”, ma nell’Eurozona Roma sembra destinata a pagare il conto più salato dopo Atene e questo preoccupa non poco gli investitori come si è visto dallo spread che ieri è volato a 240 punti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.