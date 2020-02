Roma. Il 2020 sarà un altro “anno bellissimo” a crescita zero. La Commissione europea ha diffuso le sue stime sull’economia europea, rivedendo al ribasso il dato italiano del 2019 (0,2 anziché 0,4 per cento), e riducendo anche quelle per il 2020: quest’anno il pil crescerà dello 0,3 per cento, la metà di quanto previsto dal governo con la legge di Bilancio. Ancora una volta l’Italia resta l’ultimo paese dell’Unione (fuori e dentro l’Eurozona) per crescita economica e l’unico sotto all’1...

