La realtà è più forte del populismo

La riforma del Meccanismo europeo di stabilità sarà firmata ad aprile, “il trattato è chiuso e c’è un accordo sul trattato per quello che è”, ha annunciato ieri una fonte dell’Eurogruppo. In teoria non dovrebbe esserci nessuna notizia, dato che la questione risale a dicembre quando l’Eurogruppo aveva finalizzato gli ultimi dettagli andando incontro ad alcune esigenze poste da Italia e Francia. Si potrebbe perfino dire che è una notizia che risale al giugno 2019, quando i capi di stato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.