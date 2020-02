Il “metodo” Carige così lontano da Bari

Il pugliese Francesco Guido, napoletano d’adozione come lui stesso si definisce, sarebbe stato il perfetto amministratore delegato della nuova Banca del Mezzogiorno che il governo ipotizza di creare intorno alla Banca popolare di Bari se solo questo progetto avesse delle basi solide. Ma, evidentemente, il Fondo interbancario per la tutela dei depositi ha preferito spendere il nome di un manager di grande esperienza come Guido – che è stato direttore generale del Banco di Napoli e poi responsabile delle banche...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.