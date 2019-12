Milano. “Il salvataggio della Banca Popolare di Bari è positivo per il settore bancario italiano”. E’ quanto sottolinea una delle due più grandi agenzie di rating del mondo, l’americana Moody’s, in un report pubblicato mercoledì sera, dove si esprime un sostanziale apprezzamento per la mossa del governo italiano di varare un piano salvataggio con un’iniezione di capitali freschi fino a 900 milioni di euro, che, seguendo uno schema di intervento pubblico-privato, non dovrebbe violare le norme europee sugli aiuti di...

