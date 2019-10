L’America la spunta su Airbus

Il World Trade Organization (Wto) ha deciso che gli Stati Uniti possono imporre sanzioni per 7,5 miliardi di dollari su prodotti importati dall’Unione europea in America come rappresaglia agli aiuti ricevuti dal costruttore di aerei franco-tedesco Airbus attraverso il sostegno a programmi di lancio dei velivoli. La sentenza, arrivata mercoledì, è considerata una pietra miliare nella disputa su Airbus che ha impegnato il Wto per un decennio e che testerà le relazioni transatlantiche. Donald Trump ha ottenuto una sentenza favorevole...

