Helicopter Weidmann

Comprare casa grazie a un mutuo a tasso negativo, dunque restituendo alla banca meno del prestito ottenuto? Perché no? ha detto, in un’intervista allo Stuttgarter Zeitung, Joachim Wuermeling, membro del board della Bundesbank, aggiungendo che la banca centrale tedesca non li ostacolerà. In tutti questi anni la Bundesbank e in particolare il suo presidente Jens Weidmann hanno fatto la guerra alla Banca centrale europea e a Mario Draghi proprio per avere portato sottozero i tassi praticati agli istituti di credito...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.