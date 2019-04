Le imprese esportatrici ci tengono a galla ma il genio non basta

Milano. Luisa Todini, imprenditrice ed ex parlamentare europea, con all’attivo incarichi come quello alla presidenza di Poste italiane, ricoperto tra il 2014 e il 2017, ha diversi punti di osservazione dell’economia italiana. Da undici anni è alla guida del Comitato Leonardo, che rappresenta 130 imprese del made in Italy – tra le quali, Armani, Brembo, Dompé, Rummo, Kartell – con un fatturato complessivo di 360 miliardi di euro, e più di recente ha contribuito a fondare una boutique finanziaria (la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.