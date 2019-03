“Deep Capital”, capitale profondo: così si intitolerà il suo prossimo libro, spiega Hernando de Soto al Foglio praticamente in anteprima mondiale. Ci avverte che forse non sarà il titolo definitivo. “La mia esperienza è che il primo titolo da me posto a un libro quando incomincio a scriverlo non è mai il titolo finale”. Però è sicuro che tratterà di temi come il blockchain e la miniera informale. Nel 1986 l’economista peruviano divenne famoso in tutto il mondo per il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.