I "caschi gialli" spiegano a Di Maio perché non sono strumentalizzati dalle lobby del petrolio

Con in testa i “caschi gialli”, quelli usati per sicurezza dagli operai sulle piattaforme petrolifere, in opposizione ideale con la violenta protesta francese dei “gilet gialli” usati invece per le emergenze in strada, circa duemila persone da Emilia-Romagna, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia hanno sfilato dalla centrale piazza Repubblica a Roma per arrivare in Piazza San Giovanni, dove si è tenuta la manifestazione unitaria dei sindacati confederali #FuturoAlLavoro insieme ad altre sigle.

Continua a leggere qui la cronaca di Alberto Brambilla

Servizio di Maria Carla Sicilia

Riprese e montaggio di Francesco Parlati