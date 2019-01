Rimanda ancora, Mario

Non tutti i mali vengono per nuocere. La frenata della congiuntura europea ha spuntato le unghie dei falchi decisi, una volta archiviati gli acquisti del Qe, ad accelerare la marcia verso tassi “normali” anche nel Vecchio continente. A smorzare le pressioni sul costo del denaro contribuisce il rallentamento dei mercati americani, che ha spinto la Fed a più miti consigli. Perde spinta anche l’economia giapponese: per l’ennesima volta l’assalto all’inflazione a suon di yen facili condotto dalla Bank of Japan...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.