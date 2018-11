Roma. “Mai così tanti dovettero così tanto a così pochi”, disse Winston Churchill il 20 agosto 1940 dei piloti della Royal Air Force che avevano difeso l’Inghilterra dai raid tedeschi. Se il paragone non sembrasse oltraggioso, si potrebbe dire del governo gialloverde che mai così tanti danni furono fatti in così poco tempo da così pochi. Con la bocciatura europea della legge di Bilancio, e con quella in arrivo dai mercati, lo scenario è questo: Luigi Di Maio e Matteo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.