Milano. Il governo Lega-M5s sta mettendo a punto una strategia per mettersi al riparo dal balletto dello spread, il differenziale dei rendimenti tra i titoli del debito pubblico italiano e i bund tedeschi, che si allarga quando gli investitori percepiscono un aumento del rischio paese e si riduce quando c’è stabilità politica e i conti sono tenuti in ordine. Le oscillazioni di questo parametrosono vissute dalle forze politiche dell’esecutivo di Giuseppe Conte come “attacchi speculativi”. Lo spread ieri era in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.