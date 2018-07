La Compagnia di San Paolo sbanda

Torino non è solo la città che ha osservato distratta la morte dell’uomo che ha salvato la Fiat, come ha raccontato Salvatore Merlo. Torino s’è dimostrata ieri una città con una classe dirigente spenta. La Compagnia di San Paolo, primo azionista di banca Intesa, ha dovuto scegliere al suo interno il segretario generale, l’attuale direttore dello Sviluppo del territorio Alberto Anfossi, per sostituire il gran commis Piero Gastaldo che per quindici anni aveva ricoperto quell’incarico strategico, il braccio destro e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.