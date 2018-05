Un’economia più forte dei barbari

Un documento riportato dal quotidiano online Huffington Post Italia – una bozza del contratto politico in corso di negoziazione tra M5s e Lega – ha destabilizzato i mercati in apertura con spread in aumento di oltre 10 punti base e la Borsa pesante (meno 2,3 per cento). Il documento include proposte bislacche come chiedere alla Banca centrale europea di cancellare il debito acquistato durante il programma di Quantitative easing, rinegoziare i parametri di bilancio con l’Ue. Anche una versione più...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.