Fca fornirà a Waymo altre migliaia di auto a guida autonoma

La divisione di auto autonome di Google, Waymo, riceverà da Fiat Chrysler migliaia di vetture per aumentare la propria flotta. L'annuncio è arrivato oggi direttamente dalla casa automobilistica di Detroit e le prime consegne dei minivan Chrysler Pacifica inizieranno alla fine del 2018.

Né Fca né Waymo intendono svelare il numero esatto delle auto fornite e neppure le somme dell'operazione. Esistono però delle stime, calcolate sulla base del prezzo al dettaglio della Pacifica (pari a circa 40 mila dollari) che porterebbero l'accordo a un valore di 40 milioni di dollari per mille auto.

Nella sua flotta di vetture senza conducente Waymo include già le 600 di Fca, alcune delle quali già in uso per il trasporto di persone in Arizona. Le prime cento sono state consegnate poco dopo il primo accordo tra la divisione di Google e la casa automobilistica, che risale a maggio 2016. Altre 500 sono state consegnate l'anno scorso.

I minivan, già testati in 25 città degli Stati Uniti e operativi ad Atlanta, San Francisco, Detroit, Phoenix, Kirkland e Washington, funzionano con un motore ibrido con software e hardware di marca Waymo, montato in uno stabilimento in Michigan, co-gestito da Fca e Google. L'accordo, anche se non ha clausole di fornitura esclusiva (Waymo dispone anche di alcuni Suv Lexus, che però sono in dismissione proprio per fare largo a Fca), dimostra che le relazioni tra le due case sono ottimi. Uno dei punti di forza di Pacifica è che si tratta di un minivan che può trasportare ben otto persone per volta.

"La nostra partnership con Waymo continua a crescere e a rafforzarsi; questo rappresenta l'ultima dimostrazione del nostro impegno in questa tecnologia", ha commentato Sergio Marchionne.