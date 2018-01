Quel "mattone" che manca alla ripresa

Alla ripresa italiana – la Banca d’Italia ha confermato a più 1,5 per cento il pil 2017 (1,4 nel 2018), deludendo quanti aspettavano due decimali in più – manca all’appello il settore fondamentale dell’edilizia. L’Istat quantifica nello 0,4 per cento l’aumento a novembre nelle costruzioni, lo 0,6 su base annua: molto meno della produzione industriale, rispettivamente al 2,2 e 2,7. Il Financial Times, citando Eurostat, nota come il valore degli immobili in Italia “sia tuttora inferiore del 23 per cento...

