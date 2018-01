La bolla d'erba

Lasciate perdere Tesla, i social media, bitcoin: se volete fare i soldi, tanti e subito, mollate il mondo virtuale, già gonfio come un otre pronto a scoppiare e rivolgetevi alla madre terra che produce, quella sì, i frutti del benessere. Più che frutti sono fili d’erba che diventano foglie, piante di canapa arrivate dall’India e diffuse in tutto il mondo. Un tempo i figli dei fiori le arrotolavano alla ricerca del nirvana quotidiano, oggi i loro nipoti le coltivano per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.