Trump prova a forzare la mano per la Groenlandia. Ma non è un buon affare

Giuseppe De Filippi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Trump prova a forzare la mano per la Groenlandia. E mentre l'incontro alla Casa Bianca con i rappresentanti danesi non comincia bene, anzi non comincia proprio, ecco i primi movimenti di truppe.

La Nato con chi sta?

Perché si finisce a litigare.

Ma annettere la Groenlandia non è un buon affare. Leggete qui, argomenti ben spiegati e tecnicamente fondati.

La sintesi generale di David Frum.

  

Le tre "cose" principali

Fatto#1

Ancora cambi nel governo ucraino, i voti parlamentari testimoniano la saldezza del consenso politico democratico, anche a smentire le voci di perdita di sostegno per Volodymir Zelensky.

Tutto questo malgrado gli attacchi russi, ormai concentrati solo su obiettivi civili e infrastrutture, per rendere impossibile la vita agli ucraini.

 

Fatto#2

Il regime iraniano non frena la repressione malgrado le minacce di Trump.

E potrebbe tentare anche attacchi alle basi Usa.

I 5 stelle confusi sull'Iran zavorrano anche il Pd.

 

Fatto#3

Parlare seriamente di commercio tra Ue e Cina.

Mentre i dazi americani non sembrano avere effetto.

  

Oggi in pillole

  • L'amministrazione Trump si prepara alla battaglia legale per difendere le violenze dell'Ice.
  • Un po' di dati e di analisi per parlare di salari in Italia.
  • Perché muoiono gli ulivi pugliesi e chi se ne approfitta.
  • Andate piano a Roma.
  • Chi prevede la Senna ghiacciata.
