di cosa parlare stasera a cena
Trump prova a forzare la mano per la Groenlandia. Ma non è un buon affare
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
Trump prova a forzare la mano per la Groenlandia. E mentre l'incontro alla Casa Bianca con i rappresentanti danesi non comincia bene, anzi non comincia proprio, ecco i primi movimenti di truppe.
La Nato con chi sta?
Perché si finisce a litigare.
Ma annettere la Groenlandia non è un buon affare. Leggete qui, argomenti ben spiegati e tecnicamente fondati.
Tutto questo malgrado gli attacchi russi ormai concentrati solo su obiettivi civili e infrastrutture, per rendere impossibile la vita agli ucraini.
La sintesi generale di David Frum.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
Ancora cambi nel governo ucraino, i voti parlamentari testimoniano la saldezza del consenso politico democratico, anche a smentire le voci di perdita di sostegno per Volodymir Zelensky.
Tutto questo malgrado gli attacchi russi, ormai concentrati solo su obiettivi civili e infrastrutture, per rendere impossibile la vita agli ucraini.
Fatto#2
Il regime iraniano non frena la repressione malgrado le minacce di Trump.
E potrebbe tentare anche attacchi alle basi Usa.
I 5 stelle confusi sull'Iran zavorrano anche il Pd.
Fatto#3
Parlare seriamente di commercio tra Ue e Cina.
Mentre i dazi americani non sembrano avere effetto.