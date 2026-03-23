Cosa succede con la vittoria del no

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

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Niente da fare per la riforma della giustizia. Tutto resta com'era e diventa quasi impossibile immaginare correzioni alle storture del sistema giudiziario in tempi rilevanti per le generazioni ora viventi.

Va dato atto al governo del coraggio per aver tentato una riforma così importante su temi che espongono a critiche micidiali e a forme di intimidazione politica.

Con la vittoria del No si apre una nuova fase politica in cui entrambi gli schieramenti guarderanno solo alle prossime politiche. Per l'attuale maggioranza la lezione è amara. Ma è anche vero che la consapevolezza della difficoltà comporta la possibilità di una campagna elettorale nuovamente da posizione di rincorsa, con una forte chiamata ai propri elettori di fronte a una sfida che sembra molto aperta.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Donald Trump parla di possibile accordo su cinque punti con la leadership iraniana per fermate gli attacchi e riavviare le forniture energetiche. Bisogna aspettare per capire quanto c'è di realistico in questa mossa. È possibile che la capacità militare iraniana sia calata a un punto ritenuto sufficiente da americani e paesi del Golfo e forse anche dagli israeliani. Ma non c'è troppo da crederci. Il metodo, tutto trumpiano, prevede la sospensione dei bombardamenti in attesa della risposta.

Le previsioni su Hormuz.

Grazie per il rinvio, dice Merz.

Gli attacchi israeliani proseguono.

E cosa sa Israele dei colloqui.

Fatto #2

Il voto francese e il premio agli accordi senza estremi.

Fatto #3

Lo scandaloso ministro ungherese che riferisce tutto a Mosca.

Oggi in pillole