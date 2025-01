L'accordo tra Hamas e Israele s'intreccia con il futuro assetto di Gaza e della Cisgiordania

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Giancarlo Giorgetti fa il leghista (moderato) sull’età pensionabile. Dice di essere contrario agli adeguamenti automatici all’aspettative di vita, quelli fissati nella legge di più di 10 anni fa. Mentre si tiene stretto l’impianto della legge Fornero. Ma i conti della previdenza possono reggere (seppure con qualche sacrificio) solo se si prendono decisioni sagge e prudenti.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Comincia la lunga e difficile attuazione dei preliminari di accordo tra Israele e Hamas per il rilascio degli ostaggi e lo scambio con prigionieri di guerra. La realizzazione dei patti si intreccia con il futuro assetto di Gaza e della Cisgiordania, mentre monta lo storico confronto interno alle parti palestinesi, con gli esponenti delle organizzazioni politiche precedenti ad Hamas intenzionati a reclamare la loro parte dopo essere stati scalzati, anche violentemente, dalla fazione filoiraniana. L’esercito israeliano che resta impegnato al massimo livello.

Fatto #2

Donald Trump non potrà far finta di risolvere la questione Ucraina alla svelta e sarà costretto a fare i conti con un impegno di lunga durata e con il confronto duro e non ambiguo con Vladimir Putin.

Fatto #3

Cè tempo per la decisione su TikTok.

Oggi in pillole