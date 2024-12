C'è l'intesa Ue-Mercosur. Ora tocca ai governi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Ursula von der Leyen ha saltato in scioltezza le obiezioni di Emmanuel Macron e con un po' più di garbo le mezze obiezioni di Giorgia Meloni ed è andata a fare l'accordo sul Mercosur.

Ovviamente ora tocca ai governi, che mantengono la possibilità di porre il veto o di tenere i loro paesi fuori dall'accordo bloccandone la ratifica. Politicamente ed economicamente sarebbero decisioni difficili. La commissione ha buoni numeri per difendere la sua scelta.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Lo sforzo costante dell'Iran per ottenere le armi nucleari destabilizza ulteriormente la regione

Fatto#2

Continua con facilità l'avanzata dei ribelli siriani.

Per Assad situazione complicata.

E pure l'Iraq potrebbe entrare in azione in Siria, per una specie di guerra mondiale intramusulmana con la storica divisione tra sciiti e sunniti sullo sfondo

Fatto #3

Influenze putiniane bloccate dalla corte costituzionale in Romania

Oggi in pillole