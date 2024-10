Gli elettori della Moldavia hanno scelto due volte l'Europa

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Gli elettori della Moldavia resistono all'offensiva russa, alle infiltrazioni nel referendum fatte con impiego massiccio di voti comprati. Si potrebbe dire che hanno scelto due volte l'Europa: con il voto e con la resistenza alle intromissioni dei putiniani. La loro storia adesso si intreccia con la nostra, perché il passaggio verso la piena adesione comporta un rinnovato sostegno da parte europea. E chiede coraggio, perché il tentativo russo potrebbe proseguire in modo militare con la solita scusa delle minoranze da difendere, come avvenne per l'Ucraina.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Le intenzioni di voto degli elettori americani sono positive per Kamala Harris. Un noto e molto competente analista politico di parte democratica lo legge anche con la chiave della rabbia trumpiana

Fatto #2

Consiglio dei ministri per rimediare al pasticcio albanese, per Giorgia Meloni è una sconfitta occasionale (che impone di rovesciare la politica migratoria) ma non è una rovina politica. I sondaggi sono stabili

Fatto #3

Intanto qui si nasce sempre meno

Oggi in pillole