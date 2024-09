Una lezione dalle dimissioni di Sangiuliano

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Arrivano le dimissioni di Gennaro Sangiuliano, è chiaro che a cena se ne parlerà. La vicenda è istruttiva per molti aspetti. Prendiamone solo uno: l’idea di entrare nel fortino della cultura non tanto di sinistra quanto appaltata a un sistemino di potere burocratico e ripetitivo non era un’idea sbagliata, ma servono, ehm, cultura e tanta capacità amministrativa, oltre a una grande voglia di lavorare e di farlo non per ostentare impegno ma per realizzare cose. Per ora il tentativo era solo abbozzato, con Sangiuliano vittima di un atteggiamento inutilmente puntuto con cui rivelava una forma di livida invidia per i predecessori anziché presentarsi come l’innovatore che doveva liberare le energie represse dal sistemino di potere.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Volodymyr Zelensky regge alle critiche per la situazione della guerra, parla con Olaf Scholz e riceve rassicurazioni sul sostegno tedesco. Viene anche in Italia, a Cernobbio, anticipato da un discorso con cui Giorgia Meloni ha ricucito riguardo ai dubbi sull’impegno italiano nati con più di una dichiarazione estiva e con il tentato blitz leghista per eliminare il trasferimento di armi italiane a Kyiv

Fatto #2

Sergio Mattarella parla di debito pubblico da affrontare e abbattere. Indicazione forte per la politica economica in fase di manovra e di documento programmatico (quello che ha una visione a 5 anni)

Fatto #3

La Germania continua a registrare pessimi risultati per la sua economia. Oggi la nuova batosta con la frenata della produzione industriale molto maggiore delle attese

Cosa dobbiamo attenderci noi

I liberali tedeschi provano a invertire le scelte industriali e chiedono di cancellare lo stop ai motori termici al 2035. Mentre per la Faz la parte che definiremmo affaristica del sistemo economico tedesco semplicemente non funziona più

Oggi in pillole