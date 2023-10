I social di Meta finiscono sotto la lente dell'Ue per i contenuti sul terrorismo

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Mentre Elon Musk pensa di togliere l'ex Twitter agli europei, dopo averlo comunque danneggiato, anche le altre grandi piattaforme editoriali, quelle di Meta, entrano tra gli osservati dell'Ue per qualche scivolone di troppo e qualche strana disattenzione sulla diffusione di contenuti utili e favorevoli al terrorismo e alla sua predicazione. Il mondo social potrebbe cambiare già nel breve periodo. Ma l'aspetto più interessante sarà verificare se e come potrà avvenire una forma di riorganizzazione di mercato, guidata da una domanda di maggiore qualità. A proposito, la vergogna mondiale.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Con l'insensata esclusione dei Btp dal calcolo dell'Isee l'amministrazione finanziaria italiana si espone a una figuraccia con qualche risvolto anche pericoloso per la tenuta dei conti. La questione di equità è evidente e la posizione del governo è indifendibile. Ma per i mercati il segnale è leggibile come prova di estrema debolezza. Quella di un venditore talmente screditato da fare letteralmente carte false pur di vendere qualcosa. L'idea forse viene dall'ambito leghista. Il resto della maggioranza dovrebbe occuparsene.

Fatto #2

Da giorni c'è un aumento di tensione anche in Siria, dove resta una consistente presenza americana oltre all'esercito russo e a forze turche. Tra riposizionamenti di truppe e piccole provocazioni. Mentre la Francia vuole processare i responsabili dei bombardamenti.

Fatto #3

Alcune vittime dell'attacco al festival musicale.

Oggi in pillole