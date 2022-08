Una differenza significativa tra la campagna di Meloni e quella di Letta

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Primi tentativi di risposta a una serie di problemi da non lasciar marcire da soli. È rilevante che la campagna elettorale venga contaminata anche da temi di reale attualità. Le soluzioni proposte poi contano fino a un certo punto, l'importante è provarci

Ecco questo, invece, è l'atteggiamento di chi sente la vittoria vicina e per non fare danni si tiene sul generale, senza che il merito dei problemi entri nella riflessione

Le tre "cose" principali

Fatto #1

L'errore enorme di considerare questa tornata di candidature come una qualsiasi tornata di candidature. I danni si vedranno in futuro

Fatto #2

Figuraccia per Carlo Calenda e Matteo Renzi e, soprattutto, errore politico. Perdono in malo modo il rapporto con Federico Pizzarotti e danno l'impressione, e più che l'impressione, di essere chiusi in un microspazio politico senza capacità di rafforzarsi con condizionamenti esterni. La vicenda pugliese, con il reclutamento di ex sostenitori del sistema di potere di Michele Emiliano, ne è un'altra conferma. Perché si prendono in blocco personaggi strutturati e portatori di pacchetti di influenze quando non si è capaci di misurarsi con la vera partecipazione politica

Fatto #3

Brutta notizia, leggete per sapere di più sulla lotta e la non lotta alla mafia il libro su Giovanni Falcone di Claudio Martelli. E capirete perché questa notizia è brutta

Oggi in pillole