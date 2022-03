Putin e il peso dei crimini di guerra

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Essere un criminale di guerra e un criminale in generale. Il realismo governa le relazioni internazionali, ma lo stigma morale lascia comunque un segno e i paesi liberi e democratici dovranno mantenere la memoria di questi fatti. Perché poi esistono anche gli ammiratori del male, della violenza, della prepotenza. E ci sono anche in Europa, chiaro. Ma è proprio per tenerli a bada che bisogna ricordare:

Nell'assedio di Mariupol i russi hanno scelto di imporre una sofferenza indiscriminata agli ucraini. È la guerra, si è portati a pensare. In guerra però non è tutto permesso. Esistono delle regole. Regole che Putin ha deciso di non rispettare. https://t.co/89ZrpsDY7X pic.twitter.com/4QxTcWHm3D — Il Foglio (@ilfoglio_it) March 31, 2022

Le tre cose principali

Fatto #1

Tutti hanno i loro problemi con le spese militari da aumentare (ma lo faranno).

Fatto #2

Tutte le sanzioni minuto per minuto.

Fatto #3

L'energia costa di più e pesa su tutti i prezzi. Ma questa inflazione resta diversa da tutte le precedenti.

Oggi in pillole